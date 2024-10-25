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На фронті майже 200 бойових зіткнень із ворогом, окупанти активно атакують в напрямку Селидового

Альона Мазуренко П'ятниця, 25 жовтня 2024, 08:35
На фронті майже 200 бойових зіткнень із ворогом, окупанти активно атакують в напрямку Селидового
фото: Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень із ворогом, найбільше на Покровському напрямку – 55. Основні зусилля атак окупантів там сконцентровані в напрямку Селидового та н.п. Промінь. 

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції.

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Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу втрат.  Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень".

Деталі: На Харківському напрямку ворог 8 разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 1 штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог 4 рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 23 авіаудари, артилерія противника здійснили понад сто обстрілів.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

За уточненою інформацією, противник за минулу добу завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 130 - із РСЗВ та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 1 пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, 4 райони зосередження особового складу, засіб ППО, 4 артсистеми противника та ще один важливий об'єкт окупантів.

війнаГенштаб
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