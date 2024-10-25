На фронте почти 200 боевых столкновений с врагом, оккупанты активно атакуют в направлении Селидово

За прошедшие сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений с врагом, больше всего на Покровском направлении - 55. Основные усилия атак оккупантов там сконцентрированы в направлении Селидово и н.п. Луч.

Источник: Генштаб

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.

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Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений".

Детали: На Харьковском направлении враг 8 раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

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На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

На Северском направлении украинские защитники отбили 1 штурм российских захватчиков вблизи Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районах Часового Яра и Предтечино.

На Покровском направлении защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

На Кураховском направлении силы обороны отбили 20 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Катериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.

На Времовском направлении противник совершил 8 штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг 4 раза атаковал позиции наших защитников вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.

Трижды безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 23 авиаудара, артиллерия противника осуществили более ста обстрелов.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

По уточненной информации, противник за минувшие сутки нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 153 КАБ. Кроме этого, совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 130 - из РСЗО и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 1 пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, 4 района сосредоточения личного состава, средство ПВО, 4 артсистемы противника и еще один важный объект оккупантов.