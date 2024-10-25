У 12 областях України ППО знищила 36 ударних дронів із 63 запущених РФ

В ніч на п'ятницю російські окупаційні війська атакували Україну 63-ма ударними безпілотниками, ППО знищила 36 ворожих дронів, 16 БпЛА – локаційно втрачено.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "У ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23.00 24 жовтня) противник атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

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Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, та Полтавській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині".

Деталі: Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено.

Інформація уточнюється та оновлюється.

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Повітряний напад цієї ночі відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.