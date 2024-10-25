В 12 областях Украины ПВО уничтожила 36 ударных дронов из 63 запущенных РФ

В ночь на пятницу российские оккупационные войска атаковали Украину 63-мя ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, 16 БпЛА - локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 25 октября 2024 года (с 23.00 24 октября) противник атаковал 63 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

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По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 вражеских БПЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство вражеских БпЛА сбиты в Одесской и Киевской областях".

Детали: Кроме того, 16 российских беспилотников локационно потеряны.

Информация уточняется и обновляется.

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Воздушное нападение этой ночью отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.