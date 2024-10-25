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Українські десантники показали "дорогу смерті" в Курській області

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 жовтня 2024, 11:04
Українські десантники показали дорогу смерті в Курській області
скриншот

Українські десантники оприлюднили відео зі знищеною ворожою технікою у Курській області РФ.

Джерело: відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ, командування ДШВ ЗСУ

Дослівно: "Дорога смерті в Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки.

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Десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи Збройних сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарища й уламки від так званої "другої армії світу".

Деталі: Зазначається, що найбільших втрат техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти РФ.

Курська область війна
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