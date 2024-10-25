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Украинские десантники показали "дорогу смерти" в Курской области

Валентина РоманенкоПятница, 25 октября 2024, 11:04
Украинские десантники показали дорогу смерти в Курской области
скриншот

Украинские десантники обнародовали видео с уничтоженной вражеской техникой в Курской области РФ.

Источник: отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ, командование ДШВ ВСУ

Дословно: "Дорога смерти в Курской области. Это путь устланный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, терпя поражение.

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Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения Вооруженных сил Украины методично стирали военную технику противника с лица земли, оставляя только пепелище и обломки от так называемой "второй армии мира".

Детали: Отмечается, что наибольшие потери техники понесла пресловутая 155 бригада морской пехоты РФ.

Курская область война
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