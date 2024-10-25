Піхота малими групами і без бронетехніки: у Нацгвардії пояснили особливості штурмів РФ у Селидовому

При наступі на Селидове Донецької області російські військові не застосовують бронетехніку, а штурмують місто малими групами широким фронтом.

Джерело: пресофіцер 15 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Кара-Даг" підполковник Віталій Миловидов в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Дуже велика кількість їх із різних напрямків, їм вдається просочуватись в населений пункт, намагатися закріпитися саме в приватному секторі, а далі вже розвивати свої подальші дії. Тобто групи, які заходять частково, і там навіть якщо це два-три військовослужбовці Російської Федерації добрались до будівлі, вони зайняли хату і чекають поки їх не накопичиться більше, для того, щоб вже чисельною перевагою протидіяти нашим піхотним підрозділам".

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Деталі: За словами Миловидова, сили РФ обстрілюють місто КАБами, дронами, артилерією, але водночас не знищують його повністю, як це було з іншими містами Донеччини.

Офіцер припускає, що це робиться, аби в майбутньому використати інфраструктуру та географічне розташування Селидового задля наступу на Покровськ.

В свою чергу аналітик моніторингового проєкту Deep State Руслан Микула зазначає, що захоплення Селидового може забезпечити російській армії прикриття лівого флангу угрупування, яке рухатиметься на Покровськ.

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"Селидове – це дуже велике місто, в якому багато підвалів, де можна буде розквартирувати величезне число особового складу, де можна буде приховати техніку, легку автомобільну техніку. Власне якраз Селидове покращить їхню логістику і дасть змогу підтягнути більшу кількість живої сили і техніки для того, щоб уже проводити далі штурмові дії на Покровськ", – вважає він.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська останніми днями досягли "значних тактичних успіхів" у Селидовому та його околицях. Аналітики зазначають, що просування військ Росії в Селидове, а також їхні територіальні здобутки на південь і північ від міста можуть незабаром змусити українські сили відступити з цього району.

Проєкт РС "Донбас.Реалії" писав, що Селидове розглядається військовими експертами як "останній бастіон" Сил оборони перед Покровськом. У разі його взяття армія Росії убезпечить свої фланги від контратак ЗСУ і зможе розпочати штурм міста.