Пехота малыми группами и без брони: в Нацгвардии объяснили особенности штурмов РФ в Селидово

При наступлении на Селидово Донецкой области российские военные не применяют бронетехнику, а штурмуют город малыми группами широким фронтом.

Источник: пресс-офицер 15 бригады специального назначения Нацгвардии "Кара-Даг" подполковник Виталий Миловидов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Очень большое количество их с разных направлений, им удается просачиваться в населенный пункт, пытаться закрепиться именно в частном секторе, а дальше уже развивать свои дальнейшие действия. То есть группы, которые заходят частично, и там даже если это два-три военнослужащих Российской Федерации добрались до здания, они заняли дом и ждут пока их не накопится больше, для того, чтобы уже численным преимуществом противодействовать нашим пехотным подразделениям".

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Детали: По словам Миловидова, силы РФ обстреливают город КАБами, дронами, артиллерией, но в то же время не уничтожают его полностью, как это было с другими городами Донецкой области.

Офицер предполагает, что это делается для того, чтобы в будущем использовать инфраструктуру и географическое расположение Селидово для наступления на Покровск.

В свою очередь аналитик мониторингового проекта Deep State Руслан Микула отмечает, что захват Селидово может обеспечить российской армии прикрытие левого фланга группировки, которая будет двигаться на Покровск.

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"Селидово - это очень большой город, в котором много подвалов, где можно будет расквартировать огромное число личного состава, где можно будет скрыть технику, легкую автомобильную технику. Собственно, как раз Селидово улучшит их логистику и позволит подтянуть большее количество живой силы и техники для того, чтобы уже проводить дальше штурмовые действия на Покровск", - считает он.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска в последние дни достигли "значительных тактических успехов" в Селидово и его окрестностях. Аналитики отмечают, что продвижение войск России в Селидово, а также их территориальные достижения к югу и северу от города могут вскоре заставить украинские силы отступить из этого района.

Проект РС "Донбасс.Реалии" писал, что Селидово рассматривается военными экспертами как "последний бастион" Сил обороны перед Покровском. В случае его взятия армия России обезопасит свои фланги от контратак ВСУ и сможет начать штурм города.