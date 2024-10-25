Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованій Луганшині ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Бук-М2" та уразили ЗРК "Бук-М3" 

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 жовтня 2024, 11:45
На окупованій Луганшині ЗСУ знищили радіолокаційну станцію Бук-М2 та уразили ЗРК Бук-М3 
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вдарили по російському зенітному комплексу "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет "Бук-М2" на території тимчасово окупованої Луганщини.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Також у Генштабі наголосили, що послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 21 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Його вартість сягає від 40 до 50 млн доларів.

ГенштабвійнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
Генштаб
На фронті майже 200 бойових зіткнень із ворогом, окупанти активно атакують в напрямку Селидового
Генштаб: На фронті відбулось 157 бойових зіткнень, на Курщині триває операція
Генштаб: На Покровському напрямку окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: