На окупованій Луганшині ЗСУ знищили радіолокаційну станцію "Бук-М2" та уразили ЗРК "Бук-М3"
Сили оборони вдарили по російському зенітному комплексу "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет "Бук-М2" на території тимчасово окупованої Луганщини.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога".
Деталі: Зазначається, що цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Також у Генштабі наголосили, що послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.
Передісторія:
- 21 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Його вартість сягає від 40 до 50 млн доларів.