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На оккупированной Луганщине ВСУ уничтожили радиолокационную станцию "Бук-М2" и поразили ЗРК "Бук-М3"

Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 11:45
На оккупированной Луганщине ВСУ уничтожили радиолокационную станцию Бук-М2 и поразили ЗРК Бук-М3
фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ударили по российскому зенитному комплексу "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станцию подсветки целей и наведения ракет "Бук-М2" на территории временно оккупированной Луганщины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага".

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Детали: Отмечается, что цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.

Также в Генштабе отметили, что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.

Предыстория:

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  • 21 октября Генштаб сообщил, что Силы обороны уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который находился в 60 километрах от линии боевого соприкосновения. Его стоимость достигает от 40 до 50 млн долларов.

ГенштабвойнаЛуганская область
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