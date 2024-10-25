Російський обстріл Борової на Харківщині забрав життя місцевої жінки
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 13:01
Вранці 25 жовтня армія РФ обстріляла з реактивної системи залпового вогню селище Борова Харківської області, внаслідок чого загинула 61-річна жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "25 жовтня близько 8:00 ЗС РФ обстріляли селище з РСЗВ, внаслідок чого загинула 61-річна жінка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння".
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Деталі: Зазначається, що 24 жовтня близько 22:50 окупанти вдарили по населеному пункту керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні домоволодіння, торгівельні кіоски, приміщення лікарні. Люди не постраждали.