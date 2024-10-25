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Российский обстрел Боровой на Харьковщине унес жизнь местной женщины

Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 13:01
Российский обстрел Боровой на Харьковщине унес жизнь местной женщины
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Утром 25 октября армия РФ обстреляла из реактивной системы залпового огня поселок Боровая Харьковской области, в результате чего погибла 61-летняя женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "25 октября около 8:00 ВС РФ обстреляли поселок из РСЗО, в результате чего погибла 61-летняя женщина. Повреждения получили частные домовладения".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Отмечается, что 24 октября около 22:50 оккупанты ударили по населенному пункту управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеской атаки были повреждены частные домовладения, торговые киоски, помещения больницы. Люди не пострадали.

Харьковская областьобстрелжертвыРосcия
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