Сырский опроверг слова Путина об окружении в Курской области и назвал потери РФ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что информация об окружении украинских войск в Курской области является дезинформацией со стороны страны-агрессора.
Источник: Сырский в Telegram
Прямая речь: "Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию.
Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике".
Детали: По его словам, начиная с 8 августа российские войска на этом участке фронта потеряли 17 тысяч 819 человек: убитых – 6662 человека, раненых – 10 тысяч 446 человек, пленными – 711 человек.
В вооружении и военной технике:
- 45 танков;
- 256 боевых бронированных машин;
- 565 единиц автомобильной техники;
- 99 артиллерийских систем;
- 5 реактивных систем залпового огня.
Предыстория:
- Накануне глава России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что на Курщине якобы в окружении находятся 2 тысячи украинских солдат. Путин утверждал, что российские военные "взялись за ликвидацию" украинских защитников.