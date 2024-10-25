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Сырский опроверг слова Путина об окружении в Курской области и назвал потери РФ

Иван ДьяконовПятница, 25 октября 2024, 14:55
Сырский опроверг слова Путина об окружении в Курской области и назвал потери РФ
Александр Сырский. Фото: Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что информация об окружении украинских войск в Курской области является дезинформацией со стороны страны-агрессора.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию.

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Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике".

Детали: По его словам, начиная с 8 августа российские войска на этом участке фронта потеряли 17 тысяч 819 человек: убитых – 6662 человека, раненых – 10 тысяч 446 человек, пленными – 711 человек.

В вооружении и военной технике:

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  • 45 танков;
  • 256 боевых бронированных машин;
  • 565 единиц автомобильной техники;
  • 99 артиллерийских систем;
  • 5 реактивных систем залпового огня.

Предыстория:

  • Накануне глава России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что на Курщине якобы в окружении находятся 2 тысячи украинских солдат. Путин утверждал, что российские военные "взялись за ликвидацию" украинских защитников.

СырскийвойнаКурская область Путин
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