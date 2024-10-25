Сырский опроверг слова Путина об окружении в Курской области и назвал потери РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что информация об окружении украинских войск в Курской области является дезинформацией со стороны страны-агрессора.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию.

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Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике".

Детали: По его словам, начиная с 8 августа российские войска на этом участке фронта потеряли 17 тысяч 819 человек: убитых – 6662 человека, раненых – 10 тысяч 446 человек, пленными – 711 человек.

В вооружении и военной технике:

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45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

Предыстория: