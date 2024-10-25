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Естонська розвідка: Росія у жовтні втратить до 40 тисяч своїх військових

Ірина Кутєлєва, Іван Д'яконовП'ятниця, 25 жовтня 2024, 15:51
Естонська розвідка: Росія у жовтні втратить до 40 тисяч своїх військових
Янек Кессельманн. Фото: ERR

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії заявили, що жовтень стане для Росії місяцем з одним з найбільших рівнів військових втрат в ході війни проти України.

Джерело: заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн, якого цитує ERR, передає "Європейська правда

Деталі: Кессельманн зазначив, що російські окупаційні війська продовжують просуватися по всій лінії фронту, це стало можливим завдяки масованим обстрілам і так званим "м’ясним штурмам".

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Пряма мова: "Втрати Росії досить високі. І цей місяць, схоже, є одним з найбільших за рівнем втрат для Росії. За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить близько 40 тисяч військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими".

Деталі: За його словами, основний фокус російських атак зосереджений навколо населених пунктів Зелене та Курахове на Покровському напрямку Донецької області.

Кессельманн розповів, що останнім часом російська тактика полягає у тому, щоб не заходити у населені пункти, оскільки це вимагає більш складної підготовки.

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"Тому вони беруть в облогу населені пункти непрямим вогнем. Після того, як населений пункт оточений, вони його просто знищують. Дуже цинічна і огидна річ", – додав Кессельманн.

Російські підрозділи також просунулися вперед у районі Часового Яру. Також спостерігається просування на Лиманському напрямку

В естонській розвідці вказали, що у Курській області за минулий тиждень на територіях, зайнятих українськими військами, суттєвих змін не відбулося. Збройні сили України продовжують проводити маневри і влаштовувати засідки проти російських підрозділів.

Передісторія:

  • Розвідка Британії раніше повідомила, що російські війська просунулися до центру Селидового у Донецькій області.
  • Перед тим британська розвідка припустила, що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом у Харківській області наступними тижнями.

розвідкаЕстоніявійна
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