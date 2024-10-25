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Эстонская разведка: Россия в октябре потеряет до 40 тысяч своих военных

Ирина Кутелева, Иван ДьяконовПятница, 25 октября 2024, 15:51
Эстонская разведка: Россия в октябре потеряет до 40 тысяч своих военных
Янек Кессельманн. Фото: ERR

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии заявили, что октябрь станет для России месяцем с одним из наибольших военных потерь в ходе войны против Украины.

Источник: заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, которого цитирует ERR, передает "Европейская правда"

Детали: Кессельманн отметил, что российские оккупационные войска продолжают продвигаться по всей линии фронта, это стало возможным благодаря массированным обстрелам и так называемым "мясным штурмам".

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Прямая речь: "Потери России достаточно высоки. И этот месяц, похоже, является одним из крупнейших по уровню потерь для России. По нашим оценкам, в течение месяца враг потеряет около 40 тысяч военнослужащих, как ранеными, так и убитыми".

Детали: По его словам, основной фокус российских атак сосредоточен вокруг населенных пунктов Зеленое и Курахово на Покровском направлении Донецкой области.

Кессельманн рассказал, что в последнее время российская тактика заключается в том, чтобы не заходить в населенные пункты, поскольку это требует более сложной подготовки.

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"Поэтому они берут в осаду населенные пункты косвенным огнем. После того, как населенный пункт окружен, они его просто уничтожают. Очень циничная и отвратительная вещь", – добавил Кессельманн.

Российские подразделения также продвинулись вперед в районе Часового Яра. Также наблюдается продвижение на Лиманском направлении.

В эстонской разведке указали, что в Курской области за прошедшую неделю на территориях, занятых украинскими войсками, существенных изменений не произошло. Вооруженные силы Украины продолжают проводить маневры и устраивать засады против российских подразделений.

Предыстория:

  • Разведка Великобритании ранее сообщила, что российские войска продвинулись к центру Селидово в Донецкой области.
  • Перед тем британская разведка предположила, что российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском в Харьковской области в следующие недели.

разведкаЭстониявойна
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