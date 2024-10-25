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Генштаб: Кількість бойових зіткнень зросла до 125, найгарячіше на Покровському напрямку

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 жовтня 2024, 17:16
Генштаб: Кількість бойових зіткнень зросла до 125, найгарячіше на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 24 жовтня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, на Покровському напрямку відбулося 35 спроб штурму позицій Сил оборони.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські війська відбивають атаки росіян у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 штурмові дії поблизу Голубівки. Точиться бій в районі Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

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На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час відбулось три бойових зіткнення.

Тривають бої в районі Часового Яру Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Авіаудару зазнала Новоєгорівка.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації атакував позиції українських військ, бої тривають в районі Торецька. Авіація противника завдала ударів по Торецьку, Дружбі, Троїцькому та Катеринівці, скинувши п’ять КАБів. 

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Селидове, Красний Яр, Крутий Яр, Лисівка та Миролюбівка точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 35 спроб штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Двадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито десять штурмових дій противника в районах Богоявленки та Новоукраїнки,  сім ворожих штурмів продовжуються.

На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Новоандріївка, Новоданилівка та Мала Токмачка, за сьогодні скинули 13 КАБів.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися витіснити наші підрозділи з займаних позицій, отримали жорстку відсіч.

Генштаб
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