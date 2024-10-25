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Генштаб: Количество боевых столкновений возросло до 125, горячее всего на Покровском направлении

Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 17:16
Генштаб: Количество боевых столкновений возросло до 125, горячее всего на Покровском направлении
фото: Генштаб ВСУ

С начала суток 24 октября на фронте произошло 125 боевых столкновений, на Покровском направлении произошло 35 попыток штурма позиций Сил обороны.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 125. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны".

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Детали: На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские войска отражают атаки россиян в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 штурмовые действия вблизи Голубовки. Идет бой в районе Вишневого.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

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На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время состоялось три боевых столкновения.

Продолжаются бои в районе Часового Яра Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Авиаудару подверглась Новоегоровка.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковал позиции украинских войск, бои продолжаются в районе Торецка. Авиация противника нанесла удары по Торецку, Дружбе, Троицкому и Катериновке, сбросив пять КАБов.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Селидово, Красный Яр, Крутой Яр, Лисовка и Миролюбовка идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 35 попыток штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается пять боестолкновений в районах Острое, Катериновка и Новодмитровка. Двадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками.

На Времовском направлении было отражено десять штурмовых действий противника в районах Богоявленки и Новоукраинки, семь вражеских штурмов продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка, за сегодня сбросили 13 КАБов.

На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, получили жесткий отпор.

Генштаб
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