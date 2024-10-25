Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: У НАТО готують два варіанти відповіді на відправку солдатів КНДР до Росії

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 25 жовтня 2024, 17:45
Bloomberg: У НАТО готують два варіанти відповіді на відправку солдатів КНДР до Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Bloomberg пише, що відповіді держав Альянсу на відправку солдатів КНДР в Росію для участі у війні проти України є обмеженими, однак можуть включати щонайменше два варіанти. Серед них посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg 

Деталі: Згідно з публікацією, Південна Корея представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових у РФ офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок, повідомили двоє обізнаних з цим питанням людей. 

Реклама:

"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", – вважають співрозмовники видання. 

Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що північнокорейські війська будуть відправлені на фронт після завершення приблизно місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську. 

Кремль планує забезпечити північнокорейців зброєю і бойовою формою, а також фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як жителі східних регіонів Росії, йдеться в документі південнокорейської розвідки.

РЕКЛАМА:

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що північнокорейські війська вже перебувають у Росії. Білий дім заявив, що близько 3000 солдатів зараз проходять підготовку в Росії.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс визнав, що Заходу буде важко придумати заходи проти Північної Кореї, оскільки на КНДР і так вже накладені ледь не всі можливі санкції.

Європейський Союз напередодні заявив, що координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема стосовно реагування на дії КНДР.

НАТОКНДРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено. фото, відеоРосіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: загинула дитина, 30 людей постраждали

фото, відеоУ Києві підпалили три відділення "Укрпошти": поліція затримала студента коледжу

США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень

Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови

ЄС чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону "Єдині новини"

Україна презентувала дорожню карту відкриття повітряного простору під час війни

Усі новини...
Зеленський відхилив візит генсека ООН до Києва через його поїздку в Росію – джерела
ГУР: росіяни закріплюють по перекладачу на кожних 30 північнокорейських солдат
Генштаб: Кількість бойових зіткнень зросла до 125, найгарячіше на Покровському напрямку
Сирський заперечив слова Путіна про оточення в Курській області і назвав втрати РФ
Останні новини
03:49
ISW: Невизначеність перебігу війни в Україні не дозволяє Кремлю готуватися до виборів у Думу
02:45
На Київщині ППО працює по безпілотниках
02:40
Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії
02:09
БоксФ'юрі розповів про підготовку до реваншу з Усиком, порівнявши себе з конем
01:25
оновлюєтьсяРосійські війська атакують безпілотниками: у кількох областях повітряна тривога
00:45
тестВорожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Геловін
00:37
Конгресмени у США просять Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
00:14
оновлено. фото, відеоРосіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: загинула дитина, 30 людей постраждали
00:02
Генштаб: Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках
00:01
Вчені дослідили, що тварини в природному середовищі регулярно вживають алкоголь
Усі новини...
Реклама:
Реклама: