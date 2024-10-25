Bloomberg: У НАТО готують два варіанти відповіді на відправку солдатів КНДР до Росії

Видання Bloomberg пише, що відповіді держав Альянсу на відправку солдатів КНДР в Росію для участі у війні проти України є обмеженими, однак можуть включати щонайменше два варіанти. Серед них посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Згідно з публікацією, Південна Корея представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових у РФ офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок, повідомили двоє обізнаних з цим питанням людей.

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"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", – вважають співрозмовники видання.

Згідно з південнокорейськими документами, передбачається, що північнокорейські війська будуть відправлені на фронт після завершення приблизно місячної підготовки на військових об'єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську.

Кремль планує забезпечити північнокорейців зброєю і бойовою формою, а також фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як жителі східних регіонів Росії, йдеться в документі південнокорейської розвідки.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що північнокорейські війська вже перебувають у Росії. Білий дім заявив, що близько 3000 солдатів зараз проходять підготовку в Росії.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс визнав, що Заходу буде важко придумати заходи проти Північної Кореї, оскільки на КНДР і так вже накладені ледь не всі можливі санкції.

Європейський Союз напередодні заявив, що координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема стосовно реагування на дії КНДР.