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Bloomberg: В НАТО готовят два варианта ответа на отправку солдат КНДР в Россию

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 17:45
Bloomberg: В НАТО готовят два варианта ответа на отправку солдат КНДР в Россию
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Bloomberg пишет, что ответы государств Альянса на отправку солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины ограничены, однако могут включать как минимум два варианта. Среди них усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Согласно публикации, Южная Корея представит часть разведывательных данных о переброске северокорейских военных в РФ официальным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета в понедельник, сообщили двое знакомых с этим вопросом людей.

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"Потенциальные ответы НАТО ограничены, но могут включать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе", – считают собеседники издания.

Согласно южнокорейским документам, предполагается, что северокорейские войска будут отправлены на фронт после завершения примерно месячной подготовки на военных объектах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.

Кремль планирует обеспечить северокорейцев оружием и боевой формой, а также фальшивыми удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России, говорится в документе южнокорейской разведки.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что северокорейские войска уже находятся в России. Белый дом заявил, что около 3000 солдат сейчас проходят подготовку в России.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс признал, что Западу будет трудно придумать меры против Северной Кореи, поскольку на КНДР и так уже наложены едва ли не все возможные санкции.

Европейский Союз накануне заявил, что будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в частностиотносительно реагирования на действия КНДР.

НАТОКНДРРосcия
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