На Вінниччині викрили лікарів, які оформили інвалідність ексдепутату, щоб той зміг втекти з України  

Правоохоронці викрили керівництво та лікарів військово-лікарської комісії Жмеринського районного ТЦК та СП на Вінниччині, які визнали непридатним до військової служби ексдепутата, якого підозрюють у замовному вбивстві.

Джерело: ДБР, Офіс генерального прокурора

Дослівно ДБР: "Слідство встановило, що у січні 2023 року ВЛК визнало на той час депутата міськради інвалідом та прийняло рішення про непридатність останнього до військової служби з виключенням з військового обліку.

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Підставною став висновок сімейного лікаря депутата щодо наявності в нього начебто цирозу печінки. При цьому діагноз був встановлений без проведення клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень на підставі, нібито, наданих "хворим" медичних висновків.

З цією довідкою депутат ще до повідомлення йому про підозру в замовному вбивстві виїжджав до Республіки Польща".

фото - дбр

фото - дбр

Деталі: Слідство встановило, що в чоловіка насправді немає зазначеного діагнозу, йому повідомили про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

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Також про підозру повідомили голові ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, голові лікарні КНП "Жмеринський ЦПМСД", двом лікарям – терапевтам, один з яких є членом ВЛК, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України).

Що передувало:

Працівники ДБР у серпня затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої партії "ОПЗЖ", який замовив вбивство іншого депутата цієї ради.