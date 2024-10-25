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В Винницкой области разоблачили врачей, которые оформили инвалидность экс-депутату, чтобы тот смог сбежать из Украины

Татьяна ОлейникПятница, 25 октября 2024, 18:40
В Винницкой области разоблачили врачей, которые оформили инвалидность экс-депутату, чтобы тот смог сбежать из Украины
фото - гбр

Правоохранители разоблачили руководство и врачей военно-врачебной комиссии Жмеринского районного ТЦК и СП в Винницкой области, которые признали непригодным к военной службе экс-депутата, которого подозревают в заказном убийстве.

Источник: ГБР, Офис генерального прокурора

Дословно ГБР: "Следствие установило, что в январе 2023 года ВВК признало в то время депутата горсовета инвалидом и приняло решение о непригодности последнего к военной службе с исключением с воинского учета.

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Подставным стал вывод семейного врача депутата о наличии у него якобы цирроза печени. При этом диагноз был установлен без проведения клинических, лабораторных, инструментальных исследований на основании, якобы, предоставленных "больным" медицинских заключений.

С этой справкой депутат еще до сообщения ему о подозрении в заказном убийстве выезжал в Республику Польша".

 
фото - гбр
 
фото - гбр

Детали: Следствие установило, что у мужчины на самом деле нет указанного диагноза, ему сообщили о подозрении в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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Также о подозрении сообщили председателю ВВК Жмеринского РТЦК и СП, председателю больницы КНП "Жмеринский ЦПМСД", двум врачам - терапевтам, один из которых является членом ВВК, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, путем предоставления средств, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Что предшествовало:

Работники ГБР в августе задержали бывшего депутата Жмеринского городского совета Винницкой области от запрещенной партии "ОПЗЖ", который заказал убийство другого депутата этого совета.

Винницкая областьпрокуратураГБР
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