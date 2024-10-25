Глава УГКЦ подарував уламок дрона Вселенському патріарху Варфоломію

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук 25 жовтня на Фанарі (Стамбул, Туреччина) зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Джерело: пресслужба Української греко-католицької церкви

Деталі: Однією з тем зустрічі також стали законодавчі кроки України на шляху до захисту релігійного середовища від мілітаризації релігії з боку країни-агресора.

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Окрему увагу присвятили двостороннім відносинам між УГКЦ і Константинопольським патріархатом. Глави Церков домовилися поглиблювати співпрацю й екуменічний діалог, зокрема в контексті відзначення ювілею 1700-ліття Нікейського Собору та запланованої зустрічі Папи Франциска і Патріарха Варфоломія в Нікеї.

Патріарх Варфоломій запевнив главу УГКЦ, що він молиться за "перемогу українського народу" та просив передати його архіпастирське благословення.

Блаженніший Святослав подарував патріарху Варфоломію уламок дрона, збитого над Патріаршим собором в Києві.