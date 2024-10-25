Глава УГКЦ подарил обломок дрона Вселенскому патриарху Варфоломею

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук 25 октября на Фанаре (Стамбул, Турция) встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Источник: пресс-служба Украинской греко-католической церкви

Детали: Одной из тем встречи также стали законодательные шаги Украины на пути к защите религиозной среды от милитаризации религии со стороны страны-агрессора.

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Отдельное внимание посвятили двусторонним отношениям между УГКЦ и Константинопольским патриархатом. Главы Церквей договорились углублять сотрудничество и экуменический диалог, в частности в контексте празднования юбилея 1700-летия Никейского Собора и запланированной встречи Папы Франциска и Патриарха Варфоломея в Никее.

Патриарх Варфоломей заверил главу УГКЦ, что он молится за "победу украинского народа" и просил передать его архипастырское благословение.

Блаженнейший Святослав подарил патриарху Варфоломею обломок дрона, сбитого над Патриаршим собором в Киеве.