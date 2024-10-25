Bloomberg: Розвідка Південної Кореї вважає, що КНДР готує нову партію військових для допомоги РФ

Розвідка Південної Кореї вважає, що КНДР готує до відправки в зону бойових дій на боці Росії нову партію військових.

Джерело: Bloomberg із посиланням на документи південнокорейських розвідників, МЗС КНДР

Деталі: За даними агентства, 1500 бійців із КНДР уже тренуються, їх відправили у Владивосток в проміжку між 8 і 13 жовтня. Також видання пише, що північнокорейських військових готують на полігонах Владивостока, Уссурійська, Хабаровська і Благовєщенська. Підготовка триватиме близько місяця, після цього їх відправлять на фронт. Загалом КНДР відправить на війну 10 тисяч військових, вважають розвідники.

Реклама:

У статті також описали, що КНДР вже надала Росії 8 мільйонів снарядів 122-го і 152-го калібрів, 100 ракет і протитанкові комплекси. Їх уже помічали на фронті, пише Bloomberg.

Водночас, МЗС КНДР заявило, що відправка північнокорейських військових до Росії начебто відповідає міжнародним нормам. При цьому факт відправки військових у відомстві не підтвердили.