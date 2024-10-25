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Bloomberg: Разведка Южной Кореи считает, что КНДР готовит новую партию военных для помощи РФ

Татьяна ОлейникПятница, 25 октября 2024, 20:28
Bloomberg: Разведка Южной Кореи считает, что КНДР готовит новую партию военных для помощи РФ
Фото - Getty Images

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР готовит к отправке в зону боевых действий на стороне России новую партию военных.

Источник: Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейских разведчиков, МИД КНДР

Детали: По данным агентства, 1500 бойцов из КНДР уже тренируются, их отправили во Владивосток в промежутке между 8 и 13 октября. Также издание пишет, что северокорейских военных готовят на полигонах Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и Благовещенска. Подготовка продлится около месяца, после этого их отправят на фронт. В целом КНДР отправит на войну 10 тысяч военных, считают разведчики.

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В статье также описали, что КНДР уже предоставила России 8 миллионов снарядов 122-го и 152-го калибров, 100 ракет и противотанковые комплексы. Их уже замечали на фронте, пишет Bloomberg.

В то же время, МИД КНДР заявил, что отправка северокорейских военных в Россию якобы соответствует международным нормам. При этом факт отправки военных в ведомстве не подтвердили.

КНДРразведкаЮжная Корея
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