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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 жовтня 2024, 22:31
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками
Фото - Getty Images

Російські війська увечері 25 жовтня запустили ударні безпілотники на територію України з північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили 

Деталі: О 19:12 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

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О 19:51 стало відомо про "Шахеди" із Сумщини на Чернігівщину.

О 20:43 з'явилась інформація, що "Шахеди" рухаються із Чернігівщини курсом на захід. На Київщині оголосили повітряну тривогу.

О 20:59 військові повідомили про дрони на Київщині - курсом на Київ та про кілька груп дронів на Чернігівщині - курсом на захід. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.

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О 22:01 Повітряні сили повідомили про безпілотники з Київщини курсом на Житомирщину.

О 22:27 з'явилась інформація про нову групу ударних БпЛА з Курської області на Сумщину.

О 22:38 стало відомо про ракети на Чернігівщині з півночі, курс - південно-західний.

О 22:39 повідомили про "Шахеди" у напрямку Житомира.

О 23:38 стало відомо про "Шахед" з Сумщини кусом на Полтавщину.

В 00:14  повідомили про "Шахеди" курсом на Київ.

В 00:50 повідомили про "Шахед" з Полтавщини кусом на захід.

В 01.14 повідомили про "Шахед" з Курської області на Сумщині, кусом на захід.

повітряна тривогабезпілотники
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