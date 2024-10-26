Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками

Російські війська увечері 25 жовтня запустили ударні безпілотники на територію України з північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 19:12 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

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О 19:51 стало відомо про "Шахеди" із Сумщини на Чернігівщину.

О 20:43 з'явилась інформація, що "Шахеди" рухаються із Чернігівщини курсом на захід. На Київщині оголосили повітряну тривогу.

О 20:59 військові повідомили про дрони на Київщині - курсом на Київ та про кілька груп дронів на Чернігівщині - курсом на захід. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.

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О 22:01 Повітряні сили повідомили про безпілотники з Київщини курсом на Житомирщину.

О 22:27 з'явилась інформація про нову групу ударних БпЛА з Курської області на Сумщину.

О 22:38 стало відомо про ракети на Чернігівщині з півночі, курс - південно-західний.

О 22:39 повідомили про "Шахеди" у напрямку Житомира.

О 23:38 стало відомо про "Шахед" з Сумщини кусом на Полтавщину.

В 00:14 повідомили про "Шахеди" курсом на Київ.

В 00:50 повідомили про "Шахед" з Полтавщини кусом на захід.

В 01.14 повідомили про "Шахед" з Курської області на Сумщині, кусом на захід.

01:36 "Шахеди" на заході Сумщини. Курс на Чернігівщину; "БпЛА" в напрямку Полтавської області з півдня Сумщини.

01:45 В повітряному просторі рф 2 борта Ту-95. Прямують в район Каспія.

02:18 група "Шахедів" в напрямку Чернігова.

02:38 "Шахеди" з Полтавської області в південному напрямку.

02:57 "Шахеди" з Чернігівської області в західному напрямку.

03:28 КАБи наСуми.

03:33 Групи "Шахедів" спостерігаються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях, рухаються в західному напрямку.

03:53 Група "Шахедів" в напрямку Вінниччини.

03:54 "Шахед" на Миколаїв.

04:57 Активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

04:58 КАБи на Харківщину.

07:23 "Шахед" на Сумщині в напрямку на південь. Група "Шахедів" в Черкаській, Вінницькій та Житомирській областях, в західному напрямку.

07:27 "Шахед" на півночі Київщини, рухається в південному напрямку.

08:07 Група "Шахедів" в північно західній частині Полтавщини в напрямку Черкащини. Один "Шахед" на Київщині курсом на північний схід. Група "Шахедів" в Житомирській області в північно східному напрямку.

09:17 Група "Шахедів" на півночі Київщини, курсом на північний схід. "Шахед" на півночі Вінниччини, курсом на захід.

10:33 Ворожий БпЛА з Житомирщини заходить на Хмельниччину у напрямку Старокостянтинова.

10:58 Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

11:00 Ворожий БпЛА на півночі від Києва, курс північний.