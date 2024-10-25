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Внаслідок атаки БпЛА в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: двоє людей поранені

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 жовтня 2024, 22:56
Внаслідок атаки БпЛА в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: двоє людей поранені
фото - ДСНС

Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа, двоє людей поранені.

Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно КМВА: "Внаслідок атаки БпЛА армії Росії по Києву в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку
виникла пожежа в окремій квартирі. Інформація уточнюється.

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Оперативні підрозділи слідують на місце".

Деталі: Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи.

Оновлено: За даними міського голови, у будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БпЛА триває пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах. 

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О 21:44 в КМВА повідомили, що в Києві працює ППО. Киян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

За уточненою інформацією КМВА, у багатоповерхівці проводять евакуацію мешканців. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, стало відомо про падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих.

За даними ДСНС, внаслідок  атаки частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверсі 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверсі.

 
фото - від читача української правди
 
фото - дснс 

Згодом Кличко повідомив, що у будинку продовжують гасити пожежу на кількох поверхах. Рятувальники вивели з будівлі понад 100 людей. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Оновлено о 22:52: За даними міського голови, у будинку двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.

Збройні сили РосіїКиїв
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