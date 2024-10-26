Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками

Российские войска вечером 25 октября запустили ударные беспилотники на территорию Украины с северного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 19:12 военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

Реклама:

В 19:51 стало известно о "Шахедах" с Сумщины на Черниговщину.

В 20:43 появилась информация, что "Шахеды" движутся с Черниговщины курсом на запад. На Киевщине объявили воздушную тревогу.

В 20:59 военные сообщили о дронах на Киевщине - курсом на Киев и о нескольких группах дронов на Черниговщине - курсом на запад. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.

РЕКЛАМА:

В 22:01 Воздушные силы сообщили о беспилотниках с Киевщины курсом на Житомирщину.

В 22:27 появилась информация о новой группе ударных БпЛА из Курской области на Сумщину.

В 22:38 стало известно о ракетах на Черниговщине с севера, курс - юго-западный.

В 22:39 сообщили о "Шахедах" в направлении Житомира.

03:28 УАБы на Сумы.

03:33 Группы "Шахедов" наблюдаются в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, движутся в западном направлении.

В 23:38 стало известно о "Шахеде" с Сумщины кусом на Полтавщину.

В 00:14 сообщили о "Шахедах" курсом на Киев.

В 00:50 сообщили о "Шахедах" с Полтавщины кусом на запад.

В 01.14 сообщили о "Шахедах" из Курской области на Сумщине, кусом на запад.

01:36 "Шахеды" на западе Сумщины. Курс на Черниговщину; "БпЛА" в направлении Полтавской области с юга Сумщины.

01:45 В воздушном пространстве рф 2 борта Ту-95. Направляются в район Каспия.

02:18 группа "Шахедов" в направлении Чернигова.

02:38 "Шахеды" из Полтавской области в южном направлении.

02:57 "Шахеды" из Черниговской области в западном направлении.

03:53 Група "Шахедів" в напрямку Вінниччини.

03:54 "Шахед" на Миколаїв.

04:57 Активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

04:58 КАБи на Харківщину.

07:23 "Шахед" на Сумщине в направлении на юг. Группа "Шахедов" в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях, в западном направлении.

07:27 "Шахед" на севере Киевщины, движется в южном направлении.

08:07 Группа "Шахедов" в северо-западной части Полтавщины в направлении Черкасской области. Один "Шахед" на Киевщине курсом на северо-восток. Группа "Шахедов" в Житомирской области в северо-восточном направлении.

09:17 Группа "Шахедов" на севере Киевщины, курсом на северо-восток. "Шахед" на севере Винницкой области, курсом на запад.

10:33 Вражеский БпЛА с Житомирщины заходит на Хмельнитчину в направлении Староконстантинова.

10:58 Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

11:00 Вражеский БпЛА на севере от Киева, курс северный.