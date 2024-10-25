Фон дер Ляєн похвалила президента Сербії, бо не поїхав на саміт до Путіна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила президента Сербії Александара Вучича, який не поїхав на саміт БРІКС до Росії, а замість цього зустрівся з нею та іншими європейськими лідерами.

Джерело: заяву президентки Єврокомісії наводить AP і "Європейська правда"

Деталі: Вучич відправив на саміт до РФ делегацію високого рівня, але сказав, що сам не зможе бути присутнім, оскільки у нього заплановані зустрічі з фон дер Ляєн, а також з лідерами Польщі та Греції.

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"Я бачу, що президент Республіки Сербія приймає мене тут сьогодні і щойно приймав прем'єр-міністра Греції та прем'єр-міністра Польщі. Я думаю, що це говорить саме за себе", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що її візит до Сербії "є дуже чітким знаком того, що я вірю, що майбутнє Сербії – в Європейському Союзі".

Цього тижня фон дер Ляєн перебувала в Сербії в рамках поїздки до країн Західних Балкан, які прагнуть стати членами ЄС, щоб запевнити їх, що розширення Євросоюзу залишається пріоритетом.

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Тим часом сербські ЗМІ повідомили, що фон дер Ляєн відмовилася від зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем через його переговори в п'ятницю з високопоставленою російською економічною делегацією, яка прибула до Белграда для обговорення питань поглиблення зв'язків із Сербією.

Вучич зустрінеться з російськими посадовцями у суботу.

Нагадаємо, минулої неділі Вучич провів першу за майже два з половиною роки телефонну розмову з лідером РФ Владіміром Путіним.