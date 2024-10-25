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Фон дер Ляєн похвалила президента Сербії, бо не поїхав на саміт до Путіна

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 25 жовтня 2024, 21:21
Фон дер Ляєн похвалила президента Сербії, бо не поїхав на саміт до Путіна
фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила президента Сербії Александара Вучича, який не поїхав на саміт БРІКС до Росії, а замість цього зустрівся з нею та іншими європейськими лідерами.

Джерело: заяву президентки Єврокомісії наводить AP і "Європейська правда"

Деталі: Вучич відправив на саміт до РФ делегацію високого рівня, але сказав, що сам не зможе бути присутнім, оскільки у нього заплановані зустрічі з фон дер Ляєн, а також з лідерами Польщі та Греції.

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"Я бачу, що президент Республіки Сербія приймає мене тут сьогодні і щойно приймав прем'єр-міністра Греції та прем'єр-міністра Польщі. Я думаю, що це говорить саме за себе", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що її візит до Сербії "є дуже чітким знаком того, що я вірю, що майбутнє Сербії – в Європейському Союзі".

Цього тижня фон дер Ляєн перебувала в Сербії в рамках поїздки до країн Західних Балкан, які прагнуть стати членами ЄС, щоб запевнити їх, що розширення Євросоюзу залишається пріоритетом.

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Тим часом сербські ЗМІ повідомили, що фон дер Ляєн відмовилася від зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем через його переговори в п'ятницю з високопоставленою російською економічною делегацією, яка прибула до Белграда для обговорення питань поглиблення зв'язків із Сербією.

Вучич зустрінеться з російськими посадовцями у суботу.

Нагадаємо, минулої неділі Вучич провів першу за майже два з половиною роки телефонну розмову з лідером РФ Владіміром Путіним.

ЄврокомісіяСербіяПутінРосія
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