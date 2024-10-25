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Фон дер Ляйен похвалила президента Сербии, потому что не поехал на саммит к Путину

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 25 октября 2024, 21:21
Фон дер Ляйен похвалила президента Сербии, потому что не поехал на саммит к Путину
фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила президента Сербии Александара Вучича, который не поехал на саммит БРИКС в Россию, а вместо этого встретился с ней и другими европейскими лидерами.

Источник: заявление президента Еврокомиссии приводит AP и "Европейская правда"

Детали: Вучич отправил на саммит в РФ делегацию высокого уровня, но сказал, что сам не сможет присутствовать, поскольку у него запланированы встречи с фон дер Ляйен, а также с лидерами Польши и Греции.

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"Я вижу, что президент Республики Сербия принимает меня здесь сегодня и только что принимал премьер-министра Греции и премьер-министра Польши. Я думаю, что это говорит само за себя", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ее визит в Сербию "является очень четким знаком того, что я верю, что будущее Сербии – в Европейском Союзе".

На этой неделе фон дер Ляйен находилась в Сербии в рамках поездки в страны Западных Балкан, которые стремятся стать членами ЕС, чтобы заверить их, что расширение Евросоюза остается приоритетом.

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Между тем сербские СМИ сообщили, что фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем из-за его переговоров в пятницу с высокопоставленной российской экономической делегацией, которая прибыла в Белград для обсуждения вопросов углубления связей с Сербией.

Вучич встретится с российскими чиновниками в субботу.

Напомним, в прошлое воскресенье Вучич провел первый за почти два с половиной года телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

ЕврокомиссияСербияПутинРосcия
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