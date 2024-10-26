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В Ірпені уламки БпЛА впали біля хостелу, зайнялася пожежа

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 01:57
В Ірпені уламки БпЛА впали біля хостелу, зайнялася пожежа
Ілюстративне фото Getty Images

У ніч на 26 жовтня під час дронової атаки уламки збитого ворожого БпЛА впали у місті Ірпінь Київської області, зайнялася пожежа у двоповерховому гаражі, прибудованому до хостелу.

Джерело: Київська ОВА у Telegram, мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Дослівно: "Через падіння уламків збитих ворожих цілей у одному з населених пунктів виникла пожежа у двоповерховому гаражі, прибудованому до хостелу. Наразі вогонь локалізовано".

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Пряма мова Маркушина: "Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА сталося загоряння нежитлової будівлі в Ірпені".

Деталі: Повідомляється, що інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють рятувальники.

Влада просить мешканців залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Київська областьбезпілотникипожежа
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