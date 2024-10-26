Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ирпене обломки БпЛА упали возле хостела, загорелся пожар

Станислав ПогориловСуббота, 26 октября 2024, 01:57
В Ирпене обломки БпЛА упали возле хостела, загорелся пожар
Иллюстративное фото Getty Images

В ночь на 26 октября во время дроновой атаки обломки сбитого вражеского БпЛА упали в городе Ирпень Киевской области, загорелся пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.

Источник: Киевская ОВА в Telegram, мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Дословно: "Из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу. Сейчас огонь локализован".

Реклама:

Прямая речь Маркушина: "В результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание нежилого здания в Ирпене".

Детали: Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели.

Власти просят жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Киевская областьбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

Все новости...
Киевская область
Ночью обезвредили до полутора десятков российских дронов, атаковавших Киев
На Киевщине ПВО работала по беспилотникам
На Киевщине обломки дронов повредили окна в двух предприятиях и трансформатор
Последние новости
05:10
обновляется от 19:31Россияне снова запустили ударные дроны
04:42
DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, возле которых продвинулся враг
04:08
БоксМайк Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком
03:58
Россияне атаковали более 10 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений
02:50
ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность
02:08
БоксТренер Уайлдера считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри
01:56
В "Кривбассе" иронично отреагировали на проблемы "Динамо" и "Шахтера"
01:18
Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн
00:58
видеоПрокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харькова и Дергачей
00:32
Генштаб о боевых столкновениях: Всего 150 за сутки, более 50 – на Кураховском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: