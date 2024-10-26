В Ирпене обломки БпЛА упали возле хостела, загорелся пожар
Суббота, 26 октября 2024, 01:57
В ночь на 26 октября во время дроновой атаки обломки сбитого вражеского БпЛА упали в городе Ирпень Киевской области, загорелся пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.
Источник: Киевская ОВА в Telegram, мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram
Дословно: "Из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу. Сейчас огонь локализован".
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Прямая речь Маркушина: "В результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание нежилого здания в Ирпене".
Детали: Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели.
Власти просят жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.