В Ирпене обломки БпЛА упали возле хостела, загорелся пожар

В ночь на 26 октября во время дроновой атаки обломки сбитого вражеского БпЛА упали в городе Ирпень Киевской области, загорелся пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.

Источник: Киевская ОВА в Telegram, мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Дословно: "Из-за падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу. Сейчас огонь локализован".

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Прямая речь Маркушина: "В результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание нежилого здания в Ирпене".

Детали: Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели.

Власти просят жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.