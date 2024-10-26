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У Тегерані пролунали вибухи – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 02:21
У Тегерані пролунали вибухи – ЗМІ
Фото: Getty Images

У Тегерані пролунало кілька вибухів, повідомляють іранські державні ЗМІ

Джерело: CNN

Деталі: Кілька вибухів пролунали в Тегерані в суботу вранці за місцевим часом, повідомило іранське напівофіційне інформаційне агентство "Фарс".

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Вибухи пролунали в той час, коли регіон готувався до відповіді Ізраїлю на напад Ірану на початку цього місяця.

Що було раніше: Перед цим видання The Washington Post дізналось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив  адміністрації американського президента Джо Байдена про готовність країни завдати ударів по військових цілях Ірану, а не по ядерних або нафтових об’єктах

Іранвибух
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