В Тегеране прогремели взрывы – СМИ

В Тегеране прогремело несколько взрывов, сообщают иранские государственные СМИ

Источник: CNN

Детали: Несколько взрывов прогремели в Тегеране в субботу утром по местному времени, сообщило иранское полуофициальное информационное агентство "Фарс".

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Взрывы прогремели в то время, когда регион готовился к ответу Израиля на нападение Ирана в начале этого месяца.

Что предшествовало: Перед этим издание The Washington Post узнало, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена о готовности страны нанести удары по военным целям Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам