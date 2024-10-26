Израиль начал наносить удары по целям в Иране

CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщает, что Израиль начал наносить ответные удары по Ирану. Вооруженные силы Израиля подтвердили, что бьют по военным целям.

Источник: CNN, Israel Defense Forces, The Times of Israel

Дословно: "Израиль начал наносить ответные удары по Ирану после атаки со стороны Тегерана в начале этого месяца, сообщил один из высокопоставленных чиновников."

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Детали: Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что к западу от иранской столицы прогремело несколько взрывов.

Несколько взрывов прогремели в Тегеране в субботу утром по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство Fars.

Вооруженные силы Израиля подтвердили удары по Ирану. "В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против государства Израиль армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.

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Обновлено. По данным The Times of Israel, все три главных израильских телеканала сообщают о второй волне израильских ударов по Ирану. 12-й канал цитирует негосударственные сообщения из Ирана о том, что израильские рейды происходят в восточном Тегеране и на командном пункте Корпуса стражей исламской революции.

12 канал также сообщает, что первая волна израильских авиаударов была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.

Как сообщают журналисты AFP, после новых взрывов в небе над центральным Тегераном наблюдаются непрерывные взрывы и световые следы.

Reuters цитирует местные СМИ, которые сообщают, что еще четыре взрыва прогремели на востоке Тегерана и что "противовоздушная оборона все еще активна" в столице.

Представитель Организации гражданской авиации Ирана заявил, что полеты на всех маршрутах отменены до дальнейшего уведомления, сообщает государственное информационное агентство IRNA.

Иранские официальные лица заявили, что взрывы, которые прогремели по всей стране рано утром в субботу, были связаны с противовоздушной обороной, развернутой "в нескольких районах вокруг Тегерана и страны", сообщило государственное информационное агентство IRNA.

Что предшествовало: Перед этим издание The Washington Post узнало, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена о готовности страны нанести удары по военным целям Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам.