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Білий дім: США не беруть участь в ударах Ізраїлю по Ірану

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 03:58
Білий дім: США не беруть участь в ударах Ізраїлю по Ірану
Фото: Getty Images

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що США не беруть участі в операціях ізраїльських військових проти Ірану.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Ми розуміємо, що Ізраїль здійснює цілеспрямовані удари по військових об'єктах в Ірані в порядку самооборони і у відповідь на іранську балістичну ракетну атаку на Ізраїль 1 жовтня. Ми відсилаємо вас до ізраїльського уряду для отримання додаткової інформації про ці операції".

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Деталі: За словами джерела, знайомого з повідомленням, Ізраїль попередив Білий дім про удари заздалегідь.

Що було раніше: Перед цим Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану. "У відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму проти держави Ізраїль армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані", - говориться у повідомленні.

ІзраїльСШАІран
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