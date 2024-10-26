Белый дом: США не участвуют в ударах Израиля по Ирану

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США не участвуют в операциях израильских военных против Ирана.

Источник: CNN

Прямая речь: "Мы понимаем, что Израиль осуществляет целенаправленные удары по военным объектам в Иране в порядке самообороны и в ответ на иранскую баллистическую ракетную атаку на Израиль 1 октября. Мы отсылаем вас к израильскому правительству для получения дополнительной информации об этих операциях".

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Детали: По словам источника, знакомого с сообщением, Израиль предупредил Белый дом об ударах заранее.

Что предшествовало: Перед этим Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану. "В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против государства Израиль армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.