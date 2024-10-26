Ізраїль завершив удари "відплати" по Ірану

Ізраїльська операція відплати проти Ірану вранці у суботу завершилася після трьох хвиль ударів.

Джерело: CNN з посиланням на два джерела, які знайомі з ходом операції.

Деталі: Джерела розмовляли з CNN, коли над Іраном сходило сонце. Точні цілі і масштаби збитків, завданих Ізраїлем, залишаються незрозумілими.

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Пізніше ізраїльські військові заявили, що завдали "точних і цілеспрямованих" авіаударів по військових об'єктах в Ірані.

"Удар у відповідь було завдано, і місія була виконана. Наші літаки благополучно повернулися додому", - йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Що було раніше: Перед цим Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану. "У відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму проти держави Ізраїль армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані", - говориться у повідомленні.