Израиль завершил удары «возмездия» по Ирану

Израильская операция возмездия против Ирана утром в субботу завершилась после трех волн ударов.

Источник: CNN со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом операции.

Детали: Источники разговаривали с CNN, когда над Ираном восходило солнце. Точные цели и масштабы ущерба, нанесенного Израилем, остаются неясными.

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Позже израильские военные заявили, что нанесли "точные и целенаправленные" авиаудары по военным объектам в Иране.

"Ответный удар был нанесен, и миссия была выполнена. Наши самолеты благополучно вернулись домой", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Что предшествовало: Перед этим Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану. "В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против государства Израиль армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране", - говорится в сообщении.