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Нічна атака на Київщину: вирували пожежі, загинула жінка, постраждав 13-річний хлопчик

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 09:23
Нічна атака на Київщину: вирували пожежі, загинула жінка, постраждав 13-річний хлопчик
Фото: ДСНС

Внаслідок нічної ворожої атаки російських беспілотників на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували 2 пожежі, пошкоджено приватний житловий будинок.

Джерело: ДСНС

Деталі: В Ірпіні через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12.

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На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

 

 

На Обухівщині ліквідовано загорання крівлі житлового будинку.

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Оновлено. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко також повідомив, що , внаслідок атаки ворожих дронів померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота.

Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років - вся необхідна допомога йому була надана на місці.

Київська областьбезпілотникивійна
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