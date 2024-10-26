Ночная атака на Киевщину: бушевали пожары, погибла женщина, пострадал 13-летний мальчик

В результате ночной вражеской атаки российских беспилотников на Киевскую область погибла женщина, пострадал ребенок, спасатели ликвидировали 2 пожара, поврежден частный жилой дом.

Источник: ГСЧС

Детали: В Ирпене из-за падения обломков, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать пожарным в 01:12.

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На Бориспольщине поврежден частный жилой дом, гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна. Пострадал ребенок 2011 года рождения.

На Обуховщине ликвидировано возгорание кровли жилого дома.

Обновлено. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко также сообщил, что в результате атаки вражеских дронов умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота.

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Кроме того, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет - вся необходимая помощь ему была оказана на месте.