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Глава МЗС Литви назвав помилкою поїздку Гутерреша на саміт до Путіна

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 09:48
Глава МЗС Литви назвав помилкою поїздку Гутерреша на саміт до Путіна
Антоніу Гутерреш, Володимир путін, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в саміті БРІКС у Казані де він зустрівся з правителем РФ Володимиром Путіним, а також його відмова від поїздки на мирний саміт щодо України – це "помилка".

Джерело: заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Гутерреш взяв участь у 16-му саміті БРІКС у Казані, де він також зустрівся з диктаторами Владіміром Путіним і Александром Лукашенком.

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У своєму виступі в ході саміту генсек ООН наголосив на необхідності забезпечення справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН.

"Гутерреш повинен визнати, що був неправий, і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли він вирішив не їхати на мирний саміт щодо України у Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним і вклонився як йому, так і його спільнику Лукашенку", – підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, після цього Гутерреша "більше не сприймають як добросовісного посередника".

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Коментуючи приїзд Гутерреша на саміт БРІКС, у Єврокомісії висловили сподівання, що це допоможе посилити справу міжнародної спільноти щодо припинення російського вторгнення.

Своєю чергою очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте назвала плачевною і незрозумілою поведінку генсека ООН.

ООНРосіяЛитва
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