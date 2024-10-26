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Глава МИД Литвы назвал ошибкой поездку Гутерреша на саммит к Путину

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСуббота, 26 октября 2024, 09:48
Глава МИД Литвы назвал ошибкой поездку Гутерреша на саммит к Путину
Антониу Гутерреш, Владимир путин, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в Казани где он встретился с правителем РФ Владимиром Путиным, а также его отказ от поездки на мирный саммит по Украине - это "ошибка".

Источник: заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда"

Детали: Гутерреш принял участие в 16-м саммите БРИКС в Казани, где он также встретился с диктаторами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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В своем выступлении в ходе саммита генсек ООН отметил необходимость обеспечения справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН.

"Гутерреш должен признать, что был неправ, и взять на себя ответственность, как тогда, когда он решил не ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии, так и сейчас, когда он поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным и поклонился как ему, так и его сообщнику Лукашенко", – подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, после этого Гутерреша "больше не воспринимают как добросовестного посредника".

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Комментируя приезд Гутерреша на саммит BRICS, в Еврокомиссии выразили надежду, что это поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала плачевным и непонятным поведение генсека ООН.

ООНРосcияЛитва
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