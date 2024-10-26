Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вранці обстріляли Борову на Харківщині: загинула жінка

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 10:37
Росіяни вранці обстріляли Борову на Харківщині: загинула жінка
Фото: Нацполіція

Російські війська вранці 26 жовтня обстріляли село Борова Борівської територіальної громади Харківської області, у результаті чого загинула жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Нацполіція

Пряма мова: "08:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків".

Реклама:
 

Деталі: За його словами, загинула 61-річна жінка.

 

Поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів РФ. На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки.

Харківська областьвійнаобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
Харківська область
Російський обстріл Борової на Харківщині забрав життя місцевої жінки
Російські війська завдали удару по Черкаській Лозовій на Харківщині
СБУ затримала блогера та військову, які зливали ворогу дані про ЗСУ
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: