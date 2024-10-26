Росіяни вранці обстріляли Борову на Харківщині: загинула жінка
Субота, 26 жовтня 2024, 10:37
Російські війська вранці 26 жовтня обстріляли село Борова Борівської територіальної громади Харківської області, у результаті чого загинула жінка.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Нацполіція
Пряма мова: "08:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків".
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Деталі: За його словами, загинула 61-річна жінка.
Поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів РФ. На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки.