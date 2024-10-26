Россияне утром обстреляли Боровую на Харьковщине: погибла женщина
Суббота, 26 октября 2024, 10:37
Российские войска утром 26 октября обстреляли село Боровая Боровской территориальной громады Харьковской области, в результате чего погибла женщина.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Нацполиция
Прямая речь: "08:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела повреждены 7 частных домов".
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Детали: По его словам, погибла 61-летняя женщина.
Полиция задокументировала последствия военных преступлений РФ. На местах событий работали следователи, криминалисты, взрывотехники.