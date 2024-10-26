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Через нічну атаку росіян на Херсонщину загинули дві людини

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 11:19
Через нічну атаку росіян на Херсонщину загинули дві людини
Фото: Getty images

У ніч на 26 жовтня російські війська атакували Херсонську область з артилерії та скинули вибухівку з юезпілотника, внаслідок чого загинули чоловік і жінка.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Facebook

Деталі: За даними слідства, 26 жовтня близько 00:40 військові армії РФ скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.

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Близько 2:40 ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під завалів деблоковано тіло жінки.

Також вночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Херсонська областьвійнажертвиобстріл
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