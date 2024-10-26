Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за ночной атаки россиян на Херсонщину погибли два человека

Станислав ПогориловСуббота, 26 октября 2024, 11:19
Из-за ночной атаки россиян на Херсонщину погибли два человека
Фото: Getty images

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Херсонскую область из артиллерии и сбросили взрывчатку с юэзпилотника, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Facebook

Детали: По данным следствия, 26 октября около 00:40 военные армии РФ сбросили взрывчатку с дрона в Киндийце. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина.

Реклама:

Около 2:40 враг из артиллерии обстрелял Белозерку. Попали по дому. Из-под завалов деблокировано тело женщины.

Также ночью российские военные обстреляли Херсон. В тяжелом состоянии в больницу доставлен мужчина, который в момент атаки находился в доме.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Херсонская областьвойнажертвыобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 30 человек пострадали

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений

Еврокомиссия готова открыть первые переговорные кластеры с Украиной, но возможны условия

ЕС ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона «Единые новости»

Украина представила дорожную карту открытия воздушного пространства во время войны

Все новости...
Херсонская область
Россияне атаковали с дрона гражданское авто на Херсонщине: есть погибший и раненый
На Херсонщине мужчина подорвался на противопехотной мине
Оккупанты убили двух жителей Бериславского района Херсонской области
Последние новости
03:49
ISW: Неопределенность хода войны в Украине не позволяет Кремлю готовиться к выборам в Думу
02:45
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:40
Северная Корея запустила баллистическую ракету
02:09
БоксФьюри рассказал о подготовке к реваншу с Усиком, сравнив себя с конем
01:25
обновляетсяРоссийские войска атакуют беспилотниками: в нескольких областях воздушная тревога
00:45
тестГадания, убытки и духи: что вы знаете о Хэллоуин
00:37
Конгрессмены в США просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной
00:14
обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 30 человек пострадали
00:02
Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях
00:01
Ученые исследовали, что животные в естественной среде регулярно употребляют алкоголь
Все новости...
Реклама:
Реклама: