Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ
Две страны ЕС, Франция и Германия, не поддержали предложение, которое направлено на то, чтобы обойти вето Венгрии, которое блокирует выделение помощи Украине на более 6 миллиардов евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: Европейская служба внешних действий предлагала разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.
Это в будущем позволило бы направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.
Однако, как рассказали собеседники агентства, некоторые государства-члены, включая Францию и Германию, выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может поставить под угрозу будущее ЕФМ как инструмента внешней политики.
Агентство также отмечает, что в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что добавит еще один уровень сложностей.
Источники Bloomberg также рассказывают, что пока непонятно, какую поддержку в ЕС получит предложенный план.
Предыстория:
- Еще в марте Совет ЕС согласовал создание Фонда поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира, средства из которого должны были идти государствам-членам на компенсацию военных поставок Украине.
- Известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.
- Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.
- Уже 30 августа высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал найти решение, как обойти блокирование выделения более 6 млрд евро из Европейского фонда мира.