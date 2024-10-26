Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

Две страны ЕС, Франция и Германия, не поддержали предложение, которое направлено на то, чтобы обойти вето Венгрии, которое блокирует выделение помощи Украине на более 6 миллиардов евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Европейская служба внешних действий предлагала разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

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Это в будущем позволило бы направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.

Однако, как рассказали собеседники агентства, некоторые государства-члены, включая Францию и Германию, выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может поставить под угрозу будущее ЕФМ как инструмента внешней политики.

Агентство также отмечает, что в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что добавит еще один уровень сложностей.

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Источники Bloomberg также рассказывают, что пока непонятно, какую поддержку в ЕС получит предложенный план.

Предыстория: