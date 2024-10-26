Росіяни в суботу кілька разів обстріляли Харківщину: загинув цивільний у Чугуївському районі

Близько 11:40 російські війська обстріляли село Радькове Чугуївського району Харківської області, влучили у приватний житловий будинок, в результаті чого загинув цивільний чоловік.

Джерело: повідомлення Харківської обласної військової адміністрації

Дослівно: "З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес".

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Деталі: Раніше у суботу Харківська ОВА повідомляла, що російські вночі вдарили по місту Куп’янськ, вранці завдали удару по селу Загризове Ізюмського району, а близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району.